Der Ostermarkt lockte in den vergangenen Jahren viele Besucher nach Sondershausen. In diesem Jahr fällt er aus.

Sondershausen sagt Veranstaltungen ab

Die Stadt Sondershausen sagt aufgrund der Coronafälle im Landkreis bis zum 31. März Veranstaltungen ab. Der Ostermarkt am 29. März werde ersatzlos gestrichen, teilte die Stadtverwaltung mit. beziehungsweise verschoben werden. Verschoben werde auch die geplante Lesung mit Tina Hörchner am 13. März. Museumsführungen finden aktuell nicht mehr statt. Auch das nächste Sondershäuser Liszt-Konzert mit Hardy Rittner ist abgesagt wurden, ebenso der Vortrag im Carl-Schroeder-Saal über Georgien. Das Veranstaltungsmanagement der Stadt arbeite derzeit an Ausweichterminen für die abgesagten beziehungsweise verschobenen Veranstaltungen. Auskünfte zu den einzelnen Terminen erteilt die städtische Stabsstelle Kultur/Tourismus/Wirtschaftsförderung unter Telefon 03632/62 27 00, 62 27 04 oder die Touristinformation Sondershausen 03632/78 81 11.