Sondershausen: Sauerteigbrot selbst backen

Sondershausen. Die Volkshochschule zeigt, wie es funktioniert:

Am Samstag, 16. September, bietet die Volkshochschule in Sondershausen einen Kurs zum Backen von Sauerteigbrot an. Dabei lernen die Teilnehmer auch, wie aus Getreide überhaupt erst Brot wird. Es gibt einen regionalen Imbiss, und das eigene Brot kann am Ende mit nach Hause genommen werden, heißt es.

Zusätzlich zur Kursgebühr (32 Euro für acht Unterrichtseinheiten) entstehen Kosten für Lebensmittel und die Nutzung von Backutensilien in Höhe von 25 Euro, die vor Ort zu zahlen sind. Treffpunkt ist die Mensa der Regelschule Franzberg. Der Kurs findet von 10 bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich: Volkshochschule Kyffhäuserkreis, Telefon: 03632/741 262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.