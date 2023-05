Sondershausen: Schard sammelt Unterschriften

Sondershausen. Gegen die Heizungspläne der Landesregierung wendet sich die CDU-Fraktion. Landtagsabgeordneter Stefan Schard will weitere Unterschriften sammeln.

Unterschriften gegen die Heizungspläne der Bundesregierung will der Landtagsabgeordnete Stefan Schard am Freitag, 19. Mai, auf dem Marktplatz Sondershausen sammeln. Von 8 bis 13 Uhr sei der Stand aufgebaut, kündigte der Sondershäuser Politiker an.

In Thüringen seien innerhalb kürzester Frist mehr als 14.000 Unterschriften gesammelt worden. Am Freitag wolle der CDU-Kreisvorsitzende weitere einsammeln. Auch für weitere Gespräche steht der Abgeordnete zur Verfügung.