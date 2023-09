Am Rande der Rosenmontagsfeierlichkeiten in Sondershausen kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die jetzt Gegenstand eines Verfahrens am Sondershäuser Amtsgericht war.

Sondershausen: Schläge am Rosenmontag führen zu Arrest

Kyffhäuserkreis. Gerichtsbericht: Weil angeblich seine Mutter beleidigt wurde, vergriff sich ein 17-Jähriger in Sondershausen.

Am Sondershäuser Amtsgericht hatte sich jetzt ein 17-Jähriger wegen des Vorwurfs der Körperverletzung zu verantworten. Er soll zur großen Rosenmontagsfeier in Sondershausen einem Bekannten „gehörig eine verpasst“ haben, so dass dieser dann ins Krankenhaus musste.

Der Angeklagte kann nicht gerade auf eine persönliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Nach seinem Hauptschulabschluss hatte er vor, auch den Realschulabschluss zu erreichen, doch er verließ die Schule vorzeitig. Eine Ausbildung zum Elektriker brach er später auch ab. Eine langwierige Verletzung habe dazu geführt, dass er zu weit im Kenntnisstand der Ausbildung hinterhergehangen habe.

Statt das Verpasste aufzuholen, brach er lieber ganz ab. Er blieb zu Hause, ging für zwei Wochen im Supermarkt zur Probe arbeiten. Weil er aber auch hier einen Termin versäumte, ging es nicht weiter. Nun lebe er von Bürgergeld und es gehe ihm soweit gut. Nach den Zukunftsvorstellungen befragt, antwortete er dem Richter, dass ein Schnellimbiss Mitarbeiter suche, da wolle er sich nächste Woche mal bewerben.

Zahn verloren, Gesicht und Sprunggelenk verletzt

Dass er nun erst einmal auf der Anklagebank Platz nehmen musste, hatte folgenden Grund: „Aus zuverlässiger Quelle“ habe er erfahren, dass ein Jugendlicher seine Mutter beleidigt habe. Das habe er natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollen. Und als der Beschuldigte den vermeintlichen Kontrahenten zur Rosenmontagsparty in der Stadt zufällig antraf, habe er die Sache klären wollen.

Der Bekannte sei zur Rede gestellt worden, habe aber alles abgestritten. Da habe es dem 17-Jährigen gereicht und er habe kräftig zugehauen. Der Geschädigte verlor dabei einen Zahn, verletzte sich im Gesicht und beim Fallen am Sprunggelenk, so dass er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Vorherige Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt

Eintragungen im Bundeszentralregister hat der junge Mann noch nicht vorzuweisen. Aber bei der Akteneinsicht stellte das Gericht fest, dass es schon drei Vorbelastungen gibt. Die Vorwürfe waren jedoch so gering, dass die Verfahren (Diebstahl und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz) eingestellt worden waren.

Das hat das Gericht wohl auch dazu veranlasst, nun tatsächlich einmal härter durchzugreifen. Wegen Körperverletzung wurde der Angeklagte zu zwei Wochen Jugendarrest verurteilt. Die soll der junge Mann in der Arrestanstalt in Arnstadt möglichst dazu nutzen, mit den Sozialarbeitern an einer vernünftigen Strategie für die Zukunft zu arbeiten.