Sondershausen: Schlossmuseum zeigt Werke des Meininger Malers Udo Eisenacher

Sondershausen. Im Schlossmuseum wird am Sonntag, 18. Dezember, eine neue Ausstellung eröffnet.

In der Galerie im Schloss wird am Sonntag, 18. Dezember, eine neue Ausstellung eröffnet. Werke des Meininger Malers und Grafikers Udo Eisenacher sind zu zu sehen.

Der Meininger Grafiker und Maler Udo Eisenacher. Ab 18. Dezember sind seine Bilder im Sondershäuser Schlossmuseum zu sehen. Foto: Jörg Hentrich

„Post festum“ lautet der Titel der neuen Schau. Gezeigt werden aktuelle Arbeiten, die sich mit den Themen Ernüchterung, Erfahrungen von Weite und Verlorenheit sowie Vergänglichkeit beschäftigen, heißt es in der Ankündigung des Schlossmuseums Sondershausen. Eisenacher bezeichnet seine Arbeiten als Gefühlserinnerungen. Seine Werke seien inspiriert von wochenlangen Wanderungen durch das nördlichste Schweden und in seinem klassischen Farbkanon von Grau und Gelb gehalten. Sie zeugen aber auch von furchtbar verstörenden Lichtimpressionen an der flutlichtbestrahlten innerdeutschen Grenze, wie Eisenacher sie als Jugendlicher erlebte.

Gezeigt wird auch eine Serie von „Grubenbildern“, die weitreichende Interpretationen zulassen. Eisenacher gehe es in erster Linie um formalästhetische Lösungen und die maximale Ausreizung der Reduzierung, heißt es weiter.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 14 Uhr, im Blauen Saal des Schlosses. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Claudia Buder, Dozentin für Akkordeonmusik an der Weimarer Musikhochschule. Die Schau läuft bis 10. April.