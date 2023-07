Sondershausen: Schnitzkunst für den Trausaal

Tura Jursa (2.v.re.) überreichte ihr Werk der heiligen Barbara an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Karsten Kleinschmidt (li.), Dr. Carolin Schäfer (2.v.li) und Claudia Langhammer (re.).

Sondershausen. Künstlerin fertigt Skulptur der heiligen Barbara für den Trausaal im Sondershäuser Rathaus.

Eine Skulptur der heiligen Barbara steht seit Donnerstag im Trausaal des Sondershäuser Rathauses. Die Nordhäuser Künstlerin Tura Jursa überreichte ein für die Stadt gefertigtes aufwendig geschnitztes Werk, teilte die Stadtsprecherin mit. Künftig führe der Weg in den Trausaal an der heiligen Barbara von Nikomedien vorbei. Die Schutzpatronin der Bergleute ist in der Musik- und Bergstadt vielen Bürgern ein Begriff.

Lange Suche nach einem geeigneten Exponat

„Damit geht ein großer Wunsch von mir in Erfüllung“, sagte Karsten Kleinschmidt, Fachbereichsleiter Bau und Ordnung der Stadtverwaltung, bei der Übergabe. Mit der Sanierung des Rathauses wurde ein alter Schrank freigelegt, der als Erker ein visuelles Statement setzt. „Für diesen Platz hatte ich von Anfang an die Skulptur einer heiligen Barbara vor Augen“, so Kleinschmidt. Lange war die Stadtverwaltung auf der Suche nach einem geeigneten Exponat. Bei ihrer Ausstellung geschnitzter Werke aus Eschenholz zu Jahresbeginn im Rathaus sei die Idee entstanden, Tura Jursa um ein Abbild der heiligen Barbara zu bitten.

„Ich habe mich sehr über den Auftrag gefreut und fühle mich geehrt, dass nun ein Teil meines Schaffens langfristig im Trausaal bleiben darf“, sagte die Künstlerin gegenüber Schlossmuseumsleiterin Dr. Carolin Schäfer und Claudia Langhammer, Leiterin der Stabsstelle Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung.

Drei Monate arbeitete Tura Jursa an dem Werk und beschäftigte sich dafür auch mit der Geschichte der Barbara von Nikomedien.