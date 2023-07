Sondershausen: Schottische Klänge in der Trinitatiskirche

Die Sondershäuser Pipes and Drums und der Posaunenchor Greußen bei einem gemeinsamen Konzert in der Trinitatiskirche.

Ein buntes Programm aus schottischen, irischen und deutschen Volksweisen sowie aktuellen Folk-Titel der schottischen Musikszene werden beim gemeinsamen Konzert der Sondershäuser Pipes and Drums und des Posaunenchors Greußen unter der Leitung von Kantor Melchior Condoi erklingen. Am Donnerstag, den 17. August, spielen die beiden bekannten Instrumentalgruppen um 19.30 Uhr gemeinsam in der Trinitatiskirche Sondershausen ein Konzert unter dem Titel „Highland Cathedral”. Posaune, Dudelsack, traditionelle schottische Flöten und Gitarren werden zu hören sein. Karten können bereits im Vorfeld der Veranstaltung in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon: 03632/62 28 22, für 14 Euro pro Person erworben werden.