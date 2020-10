Sondershausen schränkt Besuche in Ämtern ein

Ab Montag ist die Sondershäuser Stadtverwaltung nur noch eingeschränkt für Besucher zu erreichen. Das teilte der Bürgermeister der Stadt Sondershausen Steffen Grimm (parteilos) am Donnerstag mit. Die Einwohner der Stadt Sondershausen werden gebeten, sollten sich ihre Belange nicht telefonisch oder per E-Mail klären lassen, sich telefonisch einen Vororttermin geben zu lassen. Das Betreten der einzelnen Stadtverwaltungsgebäude sei nur unter den bekannten Corona-Schutzmaßnahmen erlaubt, hebt der Bürgermeister hervor.

Außerdem hat die Stadt nach dem bereits beschlossenen Aus für den Sondershäuser Weihnachtsmarkt 2020 nun eine Reihe weiterer Veranstaltungen abgesagt.

Im Rahmen der Jüdisch-Israelische Kulturtage fallen das Klezmer-Konzert in der Cruciskirche am Freitag, der Vortrag „Juden in der DDR“ am Dienstag, 3. November, der Familiennachmittag unter dem Thema „Das Schofar – Weckruf aus dem Widderhorn“ am 7. November aus.

Das 20. Sondershäuser Liszt-Konzert mit Hardy Rittner am 9. November findet eben so wenig statt wie das Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt, am 9. November. Abgesagt ist auch das Gedenken zum Volkstrauertag am 15. November auf dem Hauptfriedhof.

Ob Schlossmuseums und Bibliothek geschlossen werden und „Gedenken zur Pogromnacht“, „Eröffnung der Sondershäuser Eisbahn“ sowie „Start in den Advent“ stattfinden, steht noch nicht fest.

Der für den Samstag in Greußen geplante CDU-Wandertag ist abgesagt, wie die Kreisgruppe der Frauen-Union am Donnerstag mitteilte. Bis auf Weiteres wollen die Hainleite-Wanderfreunde ab dem 1. November nicht mehr in Gruppen auf Tour gehen, verkündete der Vereinsvorstand jetzt.

Bis auf die beiden am 31. Oktober und 1. November, jeweils um 15 Uhr, geplanten Kranichführungen wird es am Stausee Kelbra vorerst keine weitere Kranichführungen mehr geben, wie vom Förderverein Numburg und Naturparkverwaltung Kyffhäuser verkündet wurde. Die Beobachtungseinrichtungen am Stausee stehen Besuchern weiter zur Verfügung.