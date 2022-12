Sondershausen: Schüler feiern Weihnachtsfest

Sondershausen. Förderschulzentrum und Franzberg-Grundschule in Sondershausen sammeln für Kinderhospiz und Tafel.

Mit den Rutschautos durchs Klassenzimmer, um Geschenke auszuliefern, Rentiere basteln, Kuchen essen und vor der Tür wartete die Feuerwehr – nach zwei Jahren, in denen das gemeinsame Weihnachtsfest der Franzberg-Grundschule und des Förderzentrums Sondershausen ausfallen musste, hatte sich am Freitag die gesamte Schule in einen großen Markt- und Spielplatz verwandelt.

Im Foyer und im gesamten Schulhaus hatten Schüler, Lehrer und Eltern Stände aufgebaut und verkauften Gebasteltes. Die Schüler des Förderschulzentrums hatten in ihrer Projektwoche Geschenke für die Adventszeit gebaut: Wichtel aus Salzteig, Dekoratives aus Holz und Ton. Die Grundschüler haben gebastelt. Unterstützt wurden die beiden Schulen von der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen, die den ganzen Vormittag für Unterhaltung sorgte beim Kinderschminken, Sport und Basteln. Die Ergebnisse des Nähprojekts des Förderschulzentrums mit dem Stadtteilclub HOC gab es zu sehen und zu kaufen. Der Erlös kommt dem Förderverein der Schule zu Gute.

Der Förderverein der Grundschule hoffte auf gute Einnahmen aus dem Kuchenverkauf. An andere Kinder haben die Schüler aber auch gedacht. Auf den großen Werkraumtischen stapelten sich in buntes Weihnachtspapier eingepackten Spielzeuge und Bücher, die die Klassensprecher der Grundschule an die Sondershäuser Tafel übergaben. Seit vielen Jahren sammelt die Franzberg-Schule Geschenke für Kinder, deren Eltern nicht so viel Geld haben, erzählt Schulleiterin Ellen Neumann.

Ben, Darius, Dana (vorn, von links nach rechts), Julian und Justin mit den Lehrerinnen Mandy Begett und Madeln Trübenbach (hinten, von rechts nach links) verkauften Wichtel aus Salzteig. Foto: Andrea Hellmann

Die Einnahmen von den Bastelständen des Förderschulzentrums sind fürs Kinderhospiz Mitteldeutschland gedacht, berichtet Schulleiterin Uta Kellner.