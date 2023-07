Sondershausen: Schüler werden Lebensretter

Die Schülerinnen und Schüler der Regelschule Franzberg nahmen an einer Projektwoche im Bergbad Sondershausen unter dem Motto Lebensretter teil.

Sondershausen. Die Projektwoche der Sondershäuser Franzberg-Regelschule vermittelt Schwimm- und Rettungsschwimmerkenntnisse.

50 Schwimmabzeichen in fünf Tagen – das ist das Ergebnis der Projektwoche von 65 Schülerinnen und Schüler der Regelschule Franzberg, teilte die Stadtverwaltung mit. Eine Woche lang erhielten die Kinder jeden Tag im Bergbad „Sonnenblick“ unter Anleitung von Lehrerin Carolin Özbek und Bergbadchefin Mandy Gössel Schwimmunterricht, eine Erste-Hilfe-Ausbildung sowie die Kenntnisse, die für das Ablegen der Schwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold und sogar für das Rettungsschwimmer-Abzeichen notwendig sind.

Zu Beginn der Woche war der Leistungsstand sehr unterschiedlich – vom Nichtschwimmer bis zum sehr guten Schwimmer war alles dabei. Gemeinsam in Gruppen trainierten sie verschiedene Schwimmstile, Streckentauchen, Tieftauchen, Rettung in tiefem Wasser, aber auch Reanimation, stabile Seitenlage oder Wundversorgung. Möglich wurde dies alles durch das Engagement von Carolin Özbek, Mandy Gössel, dem Team des DLRG Kyffhäuser und einem Team aus Rettungssanitätern und einer Notärztin aus Leipzig. Um Pausen zwischen den Lernstationen so effektiv und nachhaltig wie möglich zu gestalten, wurde durch das Notfallteam auch kurzerhand Drogenaufklärung behandelt.

Mitte der Woche absolvierten die Siebtklässler bereits eine kleine Zwischenprüfung: Aufgeteilt in vier Gruppen demonstrierten sie der 3. Klasse der Grundschule Franzberg wichtige Kenntnisse in Reanimation und wie eine stabile Seitenlage funktioniert.

Am Montag war dann die Spannung groß: 10 neue Junior-Rettungsschwimmer und 14 Rettungsschwimmer mit Bronze-Abzeichen meisterten die anspruchsvolle Prüfung. Im kommenden Jahr soll die Projektwoche wiederholt werden.