Sondershausen: Schwuler Fußballer will Mut machen

Der aus Weimar stammende, bekennende schwule Fußballer Marcus Urban gastiert mit seinem Buch „Versteckspieler“ am Mittwoch, 4. November, in Sondershausen. In Form eines spannenden, interaktiven Storytellings erzählt Urban ab 17.30 Uhr in der Mensa der Regelschule Franzberg (Bahnhofstraße 8) aus seinem Leben und öffnet den Gästen Fenster für Freude und Zuversicht in eine weltoffenere Zukunft gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus.

Im Anschluss möchte er auf seinen eigens gegründeten „Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft“ aufmerksam machen.

Eine Anmeldung ist, aufgrund der bestehenden Hygieneauflagen, zwingend erforderlich. Die Plätze sind begrenzt.

Anmeldung unter Telefon: 03632/741-262 oder per E-Mail: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de