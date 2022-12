Sondershausen: Sechs Sterne für die Engel

Sondershausen. Nach zwei Jahren standen die Schüler der Käthe Kollwitz Grundschule wieder gemeinsam auf der Bühne ihrer Aula.

Der Andrang in der Käthe-Kollwitz-Grundschule war am Mittwoch so groß, dass das von Chor und Theatergruppe der 2. bis 4. Klassen einstudierte Weihnachtsmusical gleich zweimal in der Aula aufgeführt werden musste. Nach zwei Jahren Coronapause konnten Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern wieder gemeinsam in der Schule feiern. An Ständen wurde Kaffee und Kuchen verkauft, der neu gewählte Vorstand des Fördervereins bot Glühwein und Kinderpunsch auf dem Schulhof an. Der Bildungsträger CSC verkaufte kleine Geschenke. Der Erlös kommt dem Kindertagsprojekt zu Gute.

Der Vorstand des Fördervereins der Schule: Bettina Sickel, Sascha Wisotzki, Jens Schmidt, Andrea Westermeyer, Schulleiterin Manuela Hohm und Stefanie Sedlak (von links). Foto: Andrea Hellmann