Sondershausen. In kleineren Runden wollen sich die Senioren, die in der Ortsgruppe WB 4 in Sondershausen organisiert sind, künftig treffen.

Sondershausen: Senioren treffen sich wieder

Eine Lösung für die künftigen Treffen der Senioren der Ortsgruppe Wohnbezirk 4 der Volkssolidarität in Sondershausen hat der Vorstand gefunden. Das teilte Thomas Leipold vom Ortsgruppenvorstand mit.

Im Handwerkerstübchen betonte die Vorsitzende Christa Groß wie sich die derzeitige Situation aus Sicht des Vorstandes darstellt. Die Gesundheit der Mitglieder liege allen am Herzen und sei das wichtigste Gut, das es zu schützen gilt. Um Vereins- und organisatorische Fragen zu klären, sollen sich die Gruppen momentan mindestens in drei Teilgruppen organisieren. Monika Menz verteilte noch die verspäteten, aber bereist gekauften und vorbereiteten Osterpräsente an die anwesenden Mitglieder und gab Präsente für weitere Mitglieder mit, die nicht anwesend sein durften. Am 7. Juli werde es um 14 Uhr im Handwerkerstübchen – unter Beachtung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln – die nächste Teil-Mitgliederversammlung stattfinden. Die Mitglieder würden durch Monika Menz und Ines Leipold per Telefon eingeladen. Der Wirt des Handwerkerstübchens machte noch darauf aufmerksam, dass die Mitglieder erst kurz vor 14 Uhr kommen möchten, da der Gaststättenbetrieb noch laufe. Mitglieder, die vor den Treffen den Mittagstisch nutzen wollen, sollen sich vorab anmelden.