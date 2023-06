Sondershausen: Sicher im Netz surfen

Kyffhäuserkreis. Ein Online-Seminar für Eltern bietet die Krankenkasse Barmer zum Umgang mit persönlichen Daten und Schutz der Privatsphäre von Kindern.

Wie Kinder sicher im Netz surfen, will ein Online-Seminar für Eltern der Krankenkasse Barmer am Dienstag, 20. Juni, vermitteln. Über Gefahren, drohende Konsequenzen und einen kritisch-achtsamen Umgang mit persönlichen Daten im Netz klären die Kriminologin Kristina Straßburger sowie Rechtsanwältin Dr. Anna-Lena Füllsack auf. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei und unabhängig von der Kassenzugehörigkeit möglich. Mehr als die Hälfte der 9- bis 18-Jährigen verfüge Studienergebnissen zufolge nur über eine geringe digitale Medienkompetenz. Die meisten Schwierigkeiten hätten die Kinder und Jugendlichen im Bereich Schutz der Privatsphäre beziehungsweise Datenschutz. Das Seminar beginnt 19.30 Uhr.

Anmeldung unter www.durch-blickt.de/eltern