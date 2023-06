Sondershausen: Sommerkonzert der Madrigalisten

Sondershausen. In der Cruciskirche ist am Sonntag der Sondershäuser Chor zu hören.

„Wach auf, meins Herzens Schöne“ – unter diesem Motto steht das Sommerkonzert der Sondershäuser Madrigalisten am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr in der Cruciskirche in Sondershausen. Chorleiter Martin Stephan hat für die Konzertbesucher ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Freuen können sich die Gäste auf bekannte Volkslieder in Bearbeitungen von Brahms, Reger, Schubert und Schumann, aber auch weniger bekannte Komponisten und Ihre Lieder stehen im Programm. Lassen Sie sich überraschen, denn wir wollen nicht alles verraten. Eintrittskarten für 10 Euro können an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Stadtinformation in Sondershausen, Telefon 03632/62 28 22, erworben werden.