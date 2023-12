Sondershausen spendiert Kindern Schlittschuhfahrt

Schlittschuhfahren können Kinder in Sondershausen auf der Eisbahn im Schlosshof und am Nikolaustag sogar kostenfrei.

Sondershausen. Eine sportliche Überraschung am Nikolaustag hat die Stadt Sondershausen für alle Kinder bis 18 Jahren parat.

Eine Nikolausüberraschung für Kinder und dazu noch eine ziemlich sportliche hat die Stadtverwaltung Sondershausen in diesem Jahr geplant. Am Mittwoch, 6. Dezember, sind alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre zum kostenfreien Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn im Sondershäuser Schlosshof eingeladen. Ab 14 Uhr dürfen sie den ganzen Nachmittag vorbeikommen und auf der Kunst-Eisbahn ihre Runden drehen, teilte die Stadt mit. Das Betreten der Eisbahn ist nur mit Schlittschuhen erlaubt. Die Nikolausüberraschung beinhaltet den kostenfreien Eintritt und das kostenfreie Ausleihen der Schlittschuhe an diesem Tag. Die Kaution für die Schlittschuhe müssen die Nutzer selbst hinterlegen. Die Eisbahn im Schlosshof hat bis 30. Dezember geöffnet.