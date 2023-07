Sondershausen: Stadt warnt vor Betrügern an der Haustür

In Sondershausen und Umgebung sollen sogenannte „falsche“ Handwerker vermehrt an der Haustür ihre Dienste angeboten haben, um sie später um ein Vielfaches abzurechnen. Die Stadt möchte die Bürger sensibilisieren.

Die Stadt Sondershausen möchte Bürger vor sogenannten „falschen“ Handwerkern warnen und ruft zur Vorsicht auf. „In den vergangenen Monaten ist es in Sondershausen und Umgebung zu Fällen gekommen, bei denen nicht-ortsansässige Handwerker an der Haustür oder am Gartenzaun ihre Dienste anboten“, informiert Pressesprecherin Janine Skara. Der zunächst vereinbarte Preis habe sich nach verrichteter Arbeit um ein Vielfaches höher herausgestellt. Die Hausbesitzer, laut Skara meist ältere Menschen, seien dann so sehr unter Druck gesetzt worden, bis sie die geforderten Summen zahlten. Hierbei handelte es sich den Angaben zufolge meist um mehrere Tausend Euro.

„Dieses Vorgehen ist kriminell und in keiner Weise seriös. In den meisten Fällen verfügen diese Handwerker über keine Gewerbeanmeldung in ihrem Land und auch über keine Reisegewerbekarte, die nötig ist, um in Deutschland arbeiten zu können“, wird Marcel Fromm von der unteren Gewerbebehörde der Stadt Sondershausen in der Mitteilung zitiert. Er empfehle daher, sich im Zweifelsfall immer eine Gewerbeanmeldung zeigen zu lassen. „Sollten Sie unsicher sein oder sich bedroht fühlen, ist die Verständigung der Polizei der richtige Schritt“, heißt es von der Stadtsprecherin.