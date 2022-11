Sondershausen: Stadtbibliothek öffnet in neuem Quartier

Sondershausen. Das historische Haus zum Weißen Schwan ist seit Freitag das neue Heim für Stadtbibliothek Johann Karl Wezel.

Das neue Domizil der Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“ wurde am Freitag eröffnet. Ab 10 Uhr konnten Besucher die neuen Bibliotheksräume im Haus „Zum weißen Schwan“ besichtigen. Auf drei Etagen sind Erwachsenen- und Kinderbibliothek untergebracht und über einen Fahrstuhl zu erreichen.

Für 168.000 Euro war das Gebäude, das bislang Räumlichkeiten der Stadtverwaltung beherbergte, umgebaut worden. Während im Eingangsbereich Ausleihe und die Sachliteratur zu finden sind, lassen sich nun im ersten Obergeschoss in den ehemaligen Büros des Bürgermeisters und des Hauptamts in der Belletristik und den Zeitschriften stöbern. Zudem wurde ein Raum neu ausgestattet, um alle Hörbücher, Musik-CDs und DVDs zu präsentieren. Rund 50.000 Medien gehören zum Angebot der Stadtbibliothek Sondershausen. Zwischen 60 und 80 Besucher kommen täglich in die Einrichtung, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Christine Most. Darunter seien Stammgästen, die viel und häufig ausleihen, aber auch Besucher, die nur selten kommen.

Eine Lese- und Kuschelecke für die jüngsten Besucher der Bibliothek. Foto: Andrea Hellmann

Im zweiten Obergeschoss haben Kinder und Jugendliche ihre Bereiche. Es gibt ein Spielzimmer, in dem der sich der große Fundus an Brettspielen in den Regalen lagert und in dem auch gleich gespielt werden kann mit den interaktiven Tiptoi-Büchern und künftig auch an einem Terminal Lernspiele ausprobiert werden können, berichtet Bibliotheksleiterin Janett Noack beim ersten Rundgang.

Für die Jüngeren wartet unter einem mit Lichterketten illuminierten Holziglu eine Lese- und Kuschelecke. Einen Arbeitsbereich mit sechs Computer-Plätzen für Recherchen werde in den kommenden Woche noch fertiggestellt.

„Die neue Bibliothek soll Lesefreunden aller Altersgruppen ein zweites Wohnzimmer bieten, einen Raum, in dem sie abschalten können, sich wohlfühlen oder sich treffen und austauschen können“, sagte Claudia Langhammer, Leiterin der Stabsstelle Kultur. Seit Juni war das Haus umgebaut worden. Böden und die Beleuchtung wurden erneuert, die Wände gemalert, berichtet Thomas Kühn vom Sachgebiet Hochbau. In den Räumen stehen Sessel bereit zum Ausruhen und Lesen. Für die Erwachsenen in Leder, bei den Jugendlichen abwaschbare Sessel und Sofas zum Hineinlümmeln. Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) zeigte sich beeindruckt von der kurzen Umbauzeit und dem tollen Ergebnis.

Die Bibliothek hatte bis Sommer vergangenen Jahres an der Schlossmauer ihren Sitz. Dort entsteht derzeit ein Kindergarten. In der Schroeder-Straße gab es seitdem eine Übergangslösung für die Stadtbibliothek in einem Ladengeschäft.