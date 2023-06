Sondershausen: Stadtverwaltung nicht erreichbar

Foto: Henning Most

Rathaus, aber auch andere städtische Einrichtungen sind am Freitag telefonisch nicht erreichbar.

Sondershausen. Die Stadtverwaltung Sondershausen ist am Freitag telefonisch nicht erreichbar.

Stadtverwaltung, Schlossmuseum, Stadtinformation und Bibliothek in Sondershausen sind am Freitag, 9. Juni, nicht erreichbar. Die Telefonanlage innerhalb der Stadtverwaltung werde an diesem Tag umgebaut, teilte die Pressesprecherin der Stadt, Janine Skara mit.

Die Arbeiten sollen einen Tag dauern. Am Samstag sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein und die einzelnen Einrichtungen wieder erreichbar, heißt es.