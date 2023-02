Sondershausen: Streichkonzert in der Cruciskirche

Sondershausen. In der Kammerkonzertreihe des Loh-Orchesters wird am 26. Februar ein Streichquartett zu erleben sein.

Die Reihe der Kammerkonzerte des Loh-Orchesters geht weiter. Das nächste Konzert ist am Sonntag, 26. Februar, ab 11 Uhr im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen zu hören. Im Mittelpunkt stehen die Streicher dieses Mal. Streichquartette, eine der Königsdisziplinen der Kammermusik, schufen Komponisten häufig als Ausweis ihres kompositorischen Könnens oder auch als Präsent für adelige Adressaten, heißt es in der Ankündigung. Mozart, wie Haydn ein Meister des klassischen Streichquartetts, schrieb sein KV 575 für den preußischen König. Die damit verbundene Hoffnung auf eine Audienz zerstreute sich leider. Samuel Barber ist heute vor allem durch sein Adagio für Streicher bekannt, ursprünglich der langsame Satz seines Streichquartetts op. 11. Das einzige Werk, das der norwegische Komponist Edvard Grieg in dieser Gattung schuf, vermittelt eindrucksvoll die Konzentration auf die Dramatik des Verlaufs und die Klanggestaltung.

Das Programm wird gespielt von Misun Kim-Youn und Sylvia Wepler (Violine), Tobias Hauer (Viola) und Elisabeth Shen (Violoncello).

Karten für das Konzert gibt es in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon: 03632/62 28 22.