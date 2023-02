Sondershausen: Streichquartett begeistert im Bürgersaal

Das Streichquartett: an der Violine Misun Kim-Youn und Sylvia Wepler, am Violoncello Elisabeth Shen sowie an der Viola Tobias Hauer im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen.

Sondershausen. Das 2. Kammerkonzert des Loh-Orchesters in dieser Saison gab es am Sonntag zu hören.

Mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Samuel Barber und Edvard Grieg begeisterte am Sonntag Misun Kim-Youn und Sylvia Wepler (Violine), Elisabeth Shen (Violoncello) sowie Tobias Hauer (Viola) beim 2. Kammerkonzert in dieser Saison im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen ihr Publikum. Mozarts Streichquartett in D-Dur und Samuel Barber, Streichquartett op. 11, waren zu hören ebenso wie Edvard Griegs einziges Streichquartett g-Moll. Das 3. Kammerkonzert mit Werken von Rossini, Mozart und Beethoven findet am 19. März um 11 Uhr in Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen statt.