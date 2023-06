Sondershausen: Streik im Kaufland

Mitarbeiter der Kaufland-Filiale in Sondershausen haben sich am Warnstreik von Verdi beteiligt.

Sondershausen. Die Sondershäuser Filiale von Kaufland war vom Verdi-Streik betroffen.

Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel hatte die Gewerkschaft Verdi am Freitag zu Arbeitsniederlegungen in verschiedenen Betrieben aufgerufen. Betroffen waren in Thüringen auch verschiedene Filialen von Kaufland. Auch Mitarbeiter der Sondershäuser Filiale beteiligten sich am Warnstreik der Gewerkschaft. Eine Streikkundgebung gab es in Bad Langensalza. Nach Angaben von Kaufland hatten die Filiale in Sondershausen geöffnet