Sondershausen sucht Musiker für Heimatshoppen

Sondershausen. Künstler können sich am 3. September in der Sondershäuser Innenstadt präsentieren.

Mit frischen Klängen soll der Boulevard der Musikstadt Sondershausen neu belebt werden. Vor allem jungen Musikern aus der Sondershausen und der Region wollen die Stadtverwaltung und der Werbering Sondershausen dabei die Chance auf eine Auftritt in der Öffentlichkeit geben. Dafür werden für die Aktion „Heimat shoppen“am 3. September Bands oder auch Solomusiker gesucht, die an diesem Samstag ab 10 Uhr in der Innenstadt spielen oder singen wollen. An diesem Tag findet gleichzeitig das Weinfest auf dem Marktplatz statt, dass zusätzliche Passanten ins Stadtzentrum lockt. Ein Honorar steht auch in Aussicht. Wer Interesse an einem solchen Auftritt hat und sein musikalisches Können präsentieren will, sollte sich unter Tel.: 03632/ 62 27 12 oder per E-Mail an: kultur@sondershausen.de melden.