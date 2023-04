Sondershausen: Tipps zum Thema Pflege

Sondershausen. Im HOC in Sondershausen gibt es am 9. Mai einen Vortrag rund um das Thema Pflege.

Alles, was man wissen muss, für den Fall, dass Pflege notwendig werden sollte, soll bei einem Vortrag am Dienstag, 9. Mai vermittelt werden. Die Teams des Senioren-Projekts Agathe und von Thinka, einer Initiative für soziale Integragtion, laden ein. Von 14 bis 16 Uhr werden im Hasenholz-Östertal-Centrum (HOC) in Sondershausen Mitarbeiter des Pflegestützpunkts des Landratsamtes sowie der K&S Seniorenresidenz Sondershausen die Möglichkeiten erläutern, die pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige haben und welche Leistungen sie beantragen können. Fragen rund um das Thema Pflege werden beantwortet, Tipps und Hinweise gegeben. Die Veranstaltung und Beratung ist kostenfrei.