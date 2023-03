Sondershausen: Treffen des Bergmannsvereins

Sondershausen. Der Bergmannsverein Glückauf Sondershausen kommt am Petersenschacht zusammen.

Der Bergmannsverein Glückauf Sondershausen lädt zu seiner nächsten Veranstaltung ein. Am kommenden Dienstag, 7. März, wird ab 18 Uhr im Bergmannsverein am Petersenschacht die Mitgliederversammlung des Bergmannsvereins stattfinden. Informiert werden soll an diesem Abend über den Arbeitsplan und die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung am 15. April. Alle interessierten Mitglieder sind herzlichst eingeladen.