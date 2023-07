Sondershausen: Treffen des Bergmannsvereins

Sondershausen. Die Vorbereitungen auf den Thüringer Bergmannstag in Bleicherode sollen beim Treffen des Sondershäuser Bergmannsvereins besprochen werden.

Zur nächsten Mitgliederversammlung des Bergmannsvereins „Glückauf“ werden am kommenden Dienstag, 1. August, alle Vereinsmitglieder erwartet. Bereits um 16.30 Uhr treffen sich die Vorstandsmitglieder, ab 18 Uhr sind alle Vereinsmitglieder im Vereinsheim am Petersenschacht willkommen. Auf dem Programm steht zum einen die Auswertung des erfolgreich durchgeführten Bergmannsfamilientages am 1. Juli in Sondershausen. Besprochen werden soll auch die geplante Teilnahme der Sondershäuser Vereinsmitglieder am 5. Thüringer Bergmannstag. Dieser wird in unmittelbarer Nähe, in Bleicherode im Landkreis Nordhausen, in diesem Jahr ausgetragen und zwar am Wochenende vom 25. bis 27. August.