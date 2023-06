Kindertrödelmarkt in Sondershausen.

Sondershausen: Trödelmärkte am 1. Juli

Sondershausen. In der Sondershäuser Innenstadt können am. 1. Juli Kinder und Erwachsene Altes, Gebrauchtes und Trödel verkaufen und kaufen.

Am Samstag, den 1. Juli, wird von 8 bis 12 Uhr wieder in der Sondershäuser Innenstadt getrödelt. In der Fußgängerzone findet der Kindertrödelmarkt für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren statt. Angeboten werden kann alles, wovon sich die Steppkes trennen möchten, zum Beispiel Spielwaren, Bücher, Videos, Hörspiele; jedoch keine Neuware. Standgeld wird nicht erhoben.

Die Platzvergabe erfolgt von 8 bis 9 Uhr ausschließlich durch die Marktmeisterin, Heidrun Schinköth-Heise. Auch Kurzentschlossene können sich noch vor Ort oder per Mail: marktwesen@sondershausen.de unter Angabe des Alters anmelden. Sollte das Wetter nicht passen, wird in der Schloss-Galerie gehandelt. Gleichzeitig lädt die Stadt auf den Markt zum Trödeln für Erwachsene ein.