Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie untersucht Proben im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen.

Sondershausen: Verein bietet Bodenuntersuchung an

Sondershausen. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie ist am 15. Juni in Sondershausen.

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet am Donnerstag, 15. Juni, von 11.30 bis 12.30 Uhr in Sondershausen wieder die Möglichkeit, Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Um Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung zu untersuchen, müssen Proben von mehreren Stellen des Gartens mitgebracht werden, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen. Die Mitglieder des Vereins sind am 15. Juni im Carl-Schroeder-Saal, Carl-Schroeder-Straße 10, anzutreffen.