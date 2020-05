Das Rathaus in Sondershausen wird saniert. Für diese Zeit müssen die Mitarbeiter in andere Verwaltungsgebäude umziehen.

Sondershausen verhängt Haushaltsperre

Die Stadt Sondershausen hat eine vorläufige Haushaltssperre verhängt. Alle Ausgaben kommen auf den Prüfstand, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) an.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind der Stadt erhebliche Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen. Die Ausfälle, die sich bislang abzeichneten, liegen bereits im siebenstelligen Bereich, erklärte Grimm. Bei dieser Summe habe man eingreifen müssen. Auch verlässlichen Prognosen für die weitere Entwicklung können derzeit nicht abgegeben werden, so der Bürgermeister.

Alle vertraglichen Verpflichtungen, die die Stadt beispielsweise für Bauarbeiten eingegangen ist, würden erfüllt. Die großen Investitionsmaßnahmen am Stadion auf dem Göldner und am Rathaus laufen wie geplant weiter, so Grimm im Gespräch. Auch alle gesetzlichen Aufgaben würden von der Stadt erfüllt. Gestrichen sei bislang keine der geplanten Investitionsmaßnahmen. Aber man stehe auch erst am Anfang der Überlegungen, so Grimm.