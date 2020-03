Sondershausen: Verschlissene Glocke wird ausgebaut

Bis Anfang Juni dieses Jahres soll das Glockenprojekt St.-Trinitatiskirche Sondershausen zum Abschluss gebracht werden. Dazu ist es nötig, die stark verschlissene Eisenhartguss-Glocke namens Reminiscere auszubauen und vom Glockenturm der Trinitatiskirche zu heben. Der Ausbau ist für den kommenden Montag geplant, informierte Steffen Neumann von der Stadtverwaltung.

So sei angedacht, die Glocke mit Hilfe eines Autokrans aus dem Turmgeschoss – es befindet sich in etwa 30 Meter Höhe – herunterzulassen. Im Anschluss soll die etwa 900 Kilogramm schwere Glocke verladen und abtransportiert werden.

Trotz der Tatsache, dass sich infolge technischer Probleme in der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen im Schwarzwald der Guss der zweiten, noch fehlenden Glocke stark verzögert hat, sei mit dem Ausbau und dem Herablassen der Eisenhartguss-Glocke „wieder ein sichtbares Zeichen des Fortschrittes dieses Vorhabens zu erleben“, so Neumann. Dazu sei es erforderlich, einen Teil des Parkplatzes an der Trinitatiskirche sowie einen Abschnitt der anliegenden Straße von etwa 12 bis 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr zu sperren, so Neumann.

Die Erreichbarkeit der Nikolaus-von-Halem-Straße sowie der Pfarrstraße und des Trinitatisplatzes soll über eine provisorische Zuwegung über den Parkplatz von der Lange Straße aus gewährleistet werden, so die Information aus der Stadtverwaltung, die dafür um Verständnis bittet.

Eine gleichgroße Bronzeglocke, die den Platz der Eisenhartguss-Glocke einnehmen soll, wartet bereits seit etwa einem Jahr in der Trinitatiskirche auf ihren Einbau. Eine weitere, dabei handelt es sich bei einem Gewicht von etwa 2,8 Tonnen um die größte des Glockenspiels, soll noch gegossen werden. Das Glockenspiel-Projekt in der Trinitatiskirche habe einen finanziellen Gesamtumfang von etwa 100.000 Euro.