Sondershausen: Vertrag für Bebraer Teiche fertig

Die Bebraer Teiche könnten im April einen neuen Besitzer bekommen. Die Verhandlungen zum Erbbaurechtsvertrag für das Naturbad Bebraer Teiche seien abgeschlossen, erklärte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) auf Nachfrage. Alle Fragen, die es nach der Vorlage des ersten Vertragsentwurfs im Stadtrat gegeben hatte, seien beantwortet. Vor dem Gang zum Notar müssen die Stadträte noch zustimmen. Am 15. April soll das Gremium tagen.

Künftig soll das städtische Naturbadgelände Bebraer Teiche vom Sondershäuser Bauunternehmer Mike Schielke betrieben und touristisch entwickelt werden. Mehrere Interessenten hatten sich auf die Ausschreibung zum Verkauf des Naturbads gemeldet. In einem Auswahlverfahren hatten sich die Stadtratsmitglieder mehrheitlich für das Konzept von Schielke entschieden, der die Teiche im Erbbaurecht erwerben will. Schielke plant ein Naturresorts mit Erlebnisangeboten. Rund drei Millionen Euro will er investieren. Sowohl das Freibad als auch das Erholungsresort sollen nach dem Konzept des Unternehmers von einer eigenen Betreibergesellschaft entwickelt und bewirtschaftet werden. Ziel sei es, ganzjährige Angebote für Besucher zu schaffen. Geplant ist bislang, dass das Freibad in dieser Saison wieder öffnet. hel