Sondershausen: Verwaistes Bahnhofsgebäude wird zur Kunsthalle

Sondershausen. Martin Jahn zeigt Ölgemälde und Koffer in der Ausstellung „Handgepäck“ im Sondershäuser Residenzbahnhof.

Eine Vernissage mit dem Titel „Handgepäck“ von Martin Jahn gab es zum Bahnhofsfest im Residenzbahnhof. Den vergangenen, langen Winter hat der Sondershäuser in seinem Atelier in Günserode verbracht, um eine Ausstellung rund um die Bahnhöfe der Kyffhäuserbahn zu gestalten.

„Es ist ein Querschnitt der vergangen Jahre, von verschwundenen und noch erhaltenden Bauten und Gleisen. Erinnerungen sollen in meinen Bildern wach werden“, sagt Martin Jahn. Über dreißig Ölmalereien zum Thema Kyffhäuserbahn sind zu sehen. Zudem auch eine Reihe von Bildern, in dem die Jugend im Porträt festgehalten wurde. An einem Sammelsurium an Koffern kommt der Besucher einfach nicht vorbei, die wurden vom Künstler ganz eigenwillig gestaltet zu den Themen: Tier, Mensch, und Zirkus.

Jedes Kunstwerk ist ein Unikat. Die Malereien sind in Kratztechnik entstanden, in den unterschiedlichsten Farbschichten. Bevor Martin Jahn seine Bilder aufhängen und aufstellen konnte, musste aber erst einmal im einstigen Bahnhofsgebäude aufgeräumt werden.

Mit Besen, Wischlappen und Fensterputzmittel wurde wieder ein wenig Glanz in die Räumlichkeiten gebracht. Eigentümer des Gebäudes ist die Stadt Sondershausen. Das Fest rund um den Bahnhof am Samstag wurde von der Interessengemeinschaft Residenzbahnhof ausgerichtet. Die Ausstellung von Martin Jahn könnte Anstoß sein, um die Räume für Kleinkunst und Ausstellungen zu öffnen.

Sicher ist man davon noch einige Schritte entfernt, da es keinen Stromanschluss gibt. Die Sanitäranlagen desolat sind und ein neuer Anstrich notwendig wäre.

Die Ausstellung von Martin Jahn ist noch bis Freitag, 16. Juni, von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen.