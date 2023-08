Sondershausen: VHS bietet Grundkurs in Französisch

Die Volkshochschule, hier mit ihrem Leiter Michael Kriese, bietet bald einen Französisch-Grundkurs in Sondershausen an.

Sondershausen. In der Güntherstraße startet der Kurs ab dem 14. September. An wen sich das Angebot richtet und was erlernt wird.

Einen Französisch-Grundkurs bietet die Volkshochschule Kyffhäuserkreis ab Donnerstag, den 14. September, von 17.30 bis 19 Uhr in den Räumen der Güntherstraße 26 in Sondershausen an. In 120 Unterrichtseinheiten können die Teilnehmer laut Mitteilung ihre Reise- oder Geschäftssprachkenntnisse erweitern oder einfach eine neue Herausforderung suchen.

Der Kurs biete die Grundlagen, um sich in französischsprachigen Situationen sicher zu bewegen und beinhalte eine Einführung in die französische Sprache, grundlegende Grammatik sowie alltägliche Kommunikation und die Themen Reisen und Transport. Vorkenntnisse seien nicht notwendig.

Die Teilnahme kostet 60 Euro. Informationen und Anmeldung unter Telefon: 03632 / 741 262 oder online unter: www.vhskyff.de