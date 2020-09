Sondershausen: Vorbereitungen für Freiluft-Konzerte

Für die beiden Freiluftkonzerte an den Bebraer Teichen wurde am Mittwoch die Technik aufgebaut. Am Freitagabend gibt ab 19 Uhr das DJ-Duo Gestört aber geil ein zweistündiges Konzert. Am Samstag um 16 Uhr folgt ein klassischer Konzertnachmittag mit Musikern der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH und des Carl-Schroeder-Konservatoriums. Beide Veranstaltungen werden von der Stadt Sondershausen organisiert. Das Freibadgelände ist in Parzellen für die Konzerte aufgeteilt, um die Infektionsschutzregeln einzuhalten. Zudem beginnt der Einlass zum Konzert bereits ab 16 Uhr, um lange Warteschlangen und Menschenansammlungen zu verhindern. Karten gibt es in der Tourist-Information Sondershausen für die Kategorie B zum Preis von 19,90 Euro sowie für Kategorie C zum Preis von 14,90 Euro. Das Konzert am Samstag ist kostenfrei, es wird um Spenden für die Fördervereine von Orchester und Musikschule gebeten.