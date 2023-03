Sondershausen: Vorstellung muss entfallen

Sondershausen. Aufgrund hoher Krankenstände im Team muss die Aufführung im Haus der Kunst entfallen.

Aufgrund des hohen Krankenstandes in der Abteilung der Bühnentechnik und im Ballett der Theater Nordhausen/ Loh-Orchester Sondershausen GmbH muss die Vorstellung „Der Feuervogel/Humpback Runner“ im Haus der Kunst in Sondershausen an diesem Freitag, dem 24. März, leider ausfallen, berichtet das Theater. Bereits gekaufte Karten können den Angaben zufolge auf die zwei letzten Vorstellungen am 23. und 29. April umgebucht werden, heißt es.

Bei weiteren Fragen werden Besucher gebeten, sich an das Team des Besucherservices an der Theaterkasse zu wenden: dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 16 bis 18.30 Uhr, telefonisch zu erreichen unter 03631 / 983452, per E-Mail an kasse@theater-nordhausen.de.