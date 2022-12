Sondershausen: Vortrag über einen Abenteurer, Apotheker und erfolgreichen Geschäftsmann

Sondershausen. Das Schlossmuseum Sondershausen bewahrt den Lebensbericht einer schillernden Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts auf. Am Dienstag, 13. Dezember, steht sie im Mittelpunkt eines öffentlichen Vortrags.

Eine Handschrift des lutherischen Apothekers Wolf Holtzwirth steht im Mittelpunkt des nächsten Vortrags in der Reihe „Aufgeschlossen“. Am Dienstag, 13. Dezember, 18.30 Uhr, hält ihn Hartmut Kühne aus Berlin im Rosa Salon des Schlossmuseums Sondershausen. Der Geschichts- und Altertumsverein sowie der Förderkreis Schloss und Museum laden ein. Das Schlossmuseum bewahrt die von dem Hallenser Apotheker Holtzwirth verfasste Handschrift auf, in welcher der 1522 geborene Abenteurer und erfolgreiche Geschäftsmann über die ersten drei Jahrzehnte seines Lebens berichtet. Auch wenn die Handschrift in den letzten Jahrhunderten immer wieder das Interesse von Forschenden auf sich zog, war sie bisher als ganze unbearbeitet geblieben.