Sondershausen: Vortrag über Frühromantiker Tieck

Sondershausen. Die Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft lädt am 15. September zum nächsten Vortrag ein.

Die Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Weimar lädt am Freitag, 15. September, um 18 Uhr zu einer Veranstaltung mit Heidi Ritter aus Halle ein. Im Studio Otto, Hauptstraße 38, wird die Expertin einen Vortrag über den Romantiker Ludwig Tieck halten.

Ludwig Tieck, Sohn eines Seilermeisters, der in Berlin in der Sphäre der Aufklärung geboren und aufgewachsen ist, wurde mit seinen Kunstmärchen und dem Roman „Franz Sternbalds Wanderungen“ früh bekannt. „Der blonde Eckbert“ war, als das „Märchen“ erschien, etwas ganz Neues, denn es beschrieb die Abgründe des Grauenvollen und Schrecklichen im Innern des Menschen, wie es bisher unbekannt war.

Tieck gehörte zur Frühromantik, deren Anhänger sich im November 1799 in Jena trafen. Später als Dramaturg am Theater in Dresden war er ein amüsanter, geistreicher und belesener Plauderer und begnadeter Vorleser, der Shakespeare im Deutschen bekannt machte.