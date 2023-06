Sondershausen: Vortrag über Goethes Liebesleben

Sondershausen. Weimarer Autor referiert im Rahmen einer Veranstaltung für die Goethe Gesellschaft im Studio Otto in Sondershausen.

Dem Thema Goethe und die Liebe wird sich der nächste Vortrag der Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft in Sondershausen widmen. Am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr, im Studio Otto, referiert Dr. Egon Freitag aus Weimar. „Wenn man kein Liebchen erwartet, gibt’s keine Nacht mehr – Goethe und die Liebe“ ist der Vortrag überschrieben.

Über Goethes Liebesleben wurde viel geschrieben. Wir wissen, der Dichter hatte zahlreiche Frauenbekanntschaften, wie Käthchen Schönkopf, Friederike Brion, Charlotte Buff, Lili Schönemann, Charlotte von Stein, Christiane Vulpius, Minna Herzlieb, Marianne von Willemer, Silvie von Ziegesar, Ulrike von Levetzow. Die Liebe war für Goethe eine Quelle der Inspiration.

Sie war die große Triebkraft seiner Dichtung. Glück und Enttäuschung, Hoffnung und Verzweiflung finden ihre literarische Gestaltung in zahlreichen Gedichten und epischen Werken, zum Beispiel in den „Römischen Elegien“, im „West-östlichen Divan“, in der „Trilogie der Leidenschaft“, im Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“. Aber auch im „Wilhelm-Meister“-Roman, in den „Wahlverwandtschaften“ und in vielen Dramen spielt die Liebe eine entscheidende Rolle, wie in „Clavigo“, „Stella“, „Egmont“, „Torquato Tasso“ und im „Faust“.