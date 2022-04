Sondershausen: Vortrag zum Glas der Schwarzburger

Sondershausen. Über die Glasherstellung in der frühen Neuzeit wird Dr. Annette Cremer berichten.

Einen Kuratorenvortrag mit Annette C. Cremer zur neuen Sonderausstellung „Das Glas der Schwarzburger“ des Schlossmuseums Sondershausen wird es am Donnerstag, 28. April, 19 Uhr, im Liebhabertheater des Schlosses geben. Der Titel des Vortrags lautet: „Glas verändert – Glas- und Glasherstellung in der frühen Neuzeit“. Im Anschluss an den Vortrag wird Annette C. Cremer durch die Ausstellung führen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.