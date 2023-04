Sondershausen: Wanderer sammeln Müll in der Natur auf

Sondershausen. Die Mitglieder des Hainleite Wanderklubs waren fleißig und sammelten entlang der Wege zum Wilden Mann Unrat.

Die Mitglieder des Hainleite Wanderklubs hatten sich am Mittwoch vergangener Woche auf den Weg zum Wilden Mann gemacht, auch um unterwegs Unrat am Wegesrand aufzusammeln. 25 Wanderer der Seniorengruppe und zwei Enkel waren aktiv, hatten neben ihren geschnürten Rucksäcken auch Mülltüten dabei. Auf der letzten Teilstrecke am Triftweg musste die Gruppe allerdings kapitulieren, berichtet Uta Köstler. Die Müllmengen hätten nicht in die Säcke und Beutel gepasst. Mit einem Fahrzeug hatte man kommen müssen, um alles aufzulesen. „Wer fährt seinen Müll dorthin, anstatt ihn ordentlich zu entsorgen? Jeder Haushalt erhält die Abfallfibel, in der steht, wie man das macht“, fragen sich die Hainleite-Wanderer nun.