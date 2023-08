Sondershausen: Wanderung zu den Fledermäusen

Sondershausen. Am 25. August gibt es ein Angebot speziell für Familien. Zwischen Wipper, Kiesgrube und Schlosspark Sondershausen gibt es Fledermäuse zu entdecken.

Interessierte können sich mit der Natura-2000-Station Possen und dem Naturpark Südharz/Kyffhäuser am Freitag, 25. August, in das nächtliche Reich der Fledermäuse begeben und die „Vögel der Nacht“ interaktiv erleben. Laut Ankündigung der Veranstalter eignet sich die Wanderung zwischen Wipper, Kiesgrube und Schlosspark in Sondershausen besonders für Familien mit Kindern, aber auch interessierte Erwachsene seien herzlich willkommen. Die Wegstrecke ist den Angaben zufolge barrierefrei. Treffpunkt für die zirka zwei- bis zweieinhalbstündige Tour ist um 20 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Kleingartenverein „Fasanerie“.

Nähere Informationen online unter: www.wald-natur-thueringen.de.