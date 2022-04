Sondershausen: Wanderung zum Frauenberg

Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer bieten mehrere Wanderungen in den kommenden Tagen an.

Eine Wanderung zum Frauenberg in der Windleite bietet der Hainleite Wanderklub Sondershausen am Samstag, 30. April, an. Treff ist am Samstag, 9 Uhr, der Bahnhof von Sondershausen. Eine weitere Wanderung kündigt der Verein für Mittwoch, den 4. Mai, an. Die Tour führt die Kurzstreckenwanderer zu den Alpakas. Treffpunkt ist 8.45 Uhr der Busbahnhof. Die Seniorenwanderer treffen sich an diesem Tag 9 Uhr am Bahnhof. Ziel ist der Königsplatz.