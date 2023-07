Sondershausen: Wanderung zum Großen Knollen

Sondershausen. Die Hainleiter-Wanderer sind ab August wieder unterwegs in der Natur. Startpunkt beider Wanderungen ist in Sondershausen.

Die Mitglieder des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen sind im August wieder unterwegs.

Los geht es am Mittwoch, 9. August. Ziel ist Bleicherode. Um 8 Uhr brechen die Wanderfreunde für ihre Fahrt vom Parkplatz Achteckhaus auf. Rund um Bleicherode wollen sie dann wandern.

Am Samstag, den 12. August, führt ihr Wanderausflug nach Herzberg. Treffpunkt ist ebenfalls um 8 Uhr am Parkplatz des Achteckhauses. In Herzberg ist der Große Knollen das Ziel – 687 Meter über Normalnull. Auf dem berg befindet sich der Knollenturm.