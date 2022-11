Sondershausen: Wanderung zum Spatenbergturm

Sondershausen. In Sondershausen geht es am Samstag durch den Possenwald.

Eine geführte sportliche Wanderung mit der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Maria Müllner wird am Samstag, 19. November angeboten. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Parkplatz zur Possenauffahrt/ Radweg nach Oberspier. Bei der Wanderung durch den Possenwald bis zum Spatenbergturm soll mit Hilfe der sogenannten Boomwhacker-Meditation zur Ruhe gefunden werden. Willkommen sind Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren. Wer möchte, könne den Spatenbergturm besichtigen. Die Wanderung ist mittelschwer bis herausfordernd, heißt es in der Mitteilung. Es sollte an witterungsgerechte Kleidung und Verpflegung gedacht werden. Die Kosten betragen 15 Euro. Anmeldungen erfolgen telefonisch unter: 0163/6273258 oder per E-Mail an ezw_maria_muellner@gmx.de