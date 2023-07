Sondershausen. Die Hainleiter-Wanderer sind wieder in der Region unterwegs.

Die Mitglieder des Hainleite-Wanderklubs gehen wieder auf Tour. Am Mittwoch, 26. Juli, führt eine Wanderung nach Bad Frankenhausen. Treffpunkt ist 9 Uhr am Achteckhaus, Sondershausen. Am Samstag, 22. Juli, geht es um 8 Uhr vom Parkplatz des Achteckhauses nach Frömmstedt.

Von dort kann auf dem Geopfad zwischen Bilzingsleben und der bekannten Steinrinne und Kindelbrück gewandert werden.