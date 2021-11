Sondershausen: Weihnachtliches auf dem Wochenmarkt

Sondershausen. Der Sondershäuser Wochenmarkt bietet bis 21. Dezember auch Gestecke, Glühwein und gebrannte Mandeln an den Ständen auf dem Marktplatz.

Das Angebot auf dem Wochenmarkt in Sondershausen wird in der Adventszeit nach der Absage vom Start in den Advent und dem Weihnachtsmarkt um ein weihnachtliches Sortiment ergänzt. Das teilte die Stadt Sondershausen mit. Der Wochenmarkt habe bis zum 21. Dezember jeweils dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz geöffnet hat. Neben dem täglichen Bedarf an Obst und Gemüse, Wurst, Fisch- und Wildspezialitäten sowie Backwaren werde es Adventsgestecke geben. Gebrannte Mandeln, kandierte Früchte und frischer Lebkuchen würden verkauft. Es gebe Thüringer Bratwurst und Glühwein an den Ständen. Auf dem Markt gilt Maskenpflicht.