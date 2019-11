Sondershausen: Weihnachtsbaum aufgestellt

Am Kran hängt am Mittwoch, 27. November, der neue Sondershäuser Weihnachtsbaum.

Sondershausen. Pünktlich zum Start in den Advent am Wochenende mit Eislaufen und Markttreiben wurde am Mittwochmorgen der Weihnachtsbaum aufgestellt.

Zehn Meter hoch, schlank und mit dichtem Nadelkleid. Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise ist äußerst zufrieden, als am Mittwochmorgen Sondershausens Weihnachtsbaum von der Ladefläche des Lasters langsam über den Marktplatz schwebt. Am frühen Morgen wurde die Blaufichte in einem Vorgarten auf dem Franzberg von Bauhof-Mitarbeitern gefällt. Der Baum habe günstig gestanden und ist von allen Seiten herzeigbar, sagt die Marktmeisterin, die jedes Jahr die Angebote für den Weihnachtsbaum sichtet.

Während die Mitarbeiter des Bauhofs mit Hilfe des eingespielten Teams um die Firmen Huke und Maximator, die für den Transport des Schmuckstücks und das Aufstellen mit dem Kranwagen verantwortlich sind, ihrer Arbeit nachgehen, hält Heidrun Schinköth-Heise den neuen Baum von allen Seiten im Bild fest. „Eine Ducktanne haben ist das wirklich nicht“, sagt sie am Ende des Rundgangs. In den nächsten Stunden wird der Baum zurecht geschnitten, so dass er in die Baumhülse auf dem Marktplatz passt. Anschließend sollen noch die Lichterketten aufgehängt werden, auch die großen Weihnachtsbaumkugeln werden noch am Mittwoch an den Baum kommen. Ab Sonntag kann dann das erste Mal in diesem Jahr unter dem Licht des neuen Weihnachtsbaums über die Eisbahn geschlittert werden. Zum Start in den Advent am Sonntag bieten Stadt und Händler zudem wieder ein umfangreiches Programm. Die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr, in der Innenstadt haben Händler ihre Stände aufgebaut. Im Schlossmuseum wird erster Advent gefeiert. Kinder können hier einen individuellen Adventskalender basteln und Geschichten hören. Der Adventsmarkt bietet schon einmal einen Vorgeschmack auf den Weihnachtsmarkt vom 19. bis 22. Dezember.