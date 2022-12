Sondershausen: Weihnachtsoratorium von fünf Chören begeistert die Zuhörer

Foto: Henning Most

Das Weihnachtsoratorium im Achteckhaus in Sondershausen.

Sondershausen. Tosender Applaus für Aufführung des Weihnachtsoratorium durch fünf Chöre aus dem Kyffhäuserkreis.

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wurde zu einem musikalischen Fest im bis auf den letzten Platz besetzten Achteckhaus in Sondershausen. Unter Leitung von Laura Schildmann, Melchior Condoi und Martin Stephan traten die Chöre der Sondershäuser Madrigalisten, der Kirchenchor Oldisleben, der Albert-Fischer-Chor Sondershausen, der Chor der Kantorei Bad Frankenhausen und der Ökumenische Chor Greußen sowie Musiker des Loh-Orchesters auf. Lohn für ein berauschendes, gut zweistündiges Weihnachtskonzert war tosender Applaus. Eine zweite Aufführung gab es am Sonntag in der Unterkirche Bad Frankenhausen.