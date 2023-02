Sondershausen: Werbering sammelt für Erdbebenopfer

Junis und Muciburrahman Özyigit (Mitte), Betreiber des Restaurants Leonardo in Sondershausen, sammeln für die Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei. Ein Teil ihrer Familie lebt in der betroffenen Region. Olaf Schade (rechts) und der Sondershäuser Werbering unterstützen bei der Spendensammelaktion.

Sondershausen. Familie des Leonardo-Wirtes hat die Katastrophe überlebt, aber ihr Zuhause verloren. Sondershäuser wollen helfen.

„Das Herz tut weh, wenn ich die Bilder sehe und Nachrichten meiner Verwandten höre“, sagt Muciburrahman Özyigit. Der Wirt des Lokals Leonardo stammt aus Gaziantep in der Türkei. Die Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt liegt rund 35 Kilometer entfernt vom Epizentrum des schweren Erdbebens vom 6. Februar. Zwei seiner Geschwister leben mit ihren Familien in der Stadt. Sie und ihre Kinder haben überlebt. In ihre Häuser trauen sie sich aber nicht zurück, zu groß seien die Schäden, erzählt Junis Özyigit, sein Sohn. Auch die Familie von Muciburrahman Özyigits Frau Busra hat ihr Zuhause verloren. Sie lebt in Adiyaman. Sie habe kaum Kontakt zu ihrem Bruder, weil der Mobilfunk gestört ist. Aber sie weiß, dass ihr Bruder und seine drei Kinder am Leben sind. Ihre Schwägerin arbeitet im Krankenhaus und ist im Dauereinsatz. „Sie schlafen im Auto“, erzählt Busra Özyigit.

„Wir wollen den Menschen helfen. Auch wenn unsere nahen Verwandten die Katastrophe überlebt haben, kennen wir Menschen, die gestorben oder schwer verletzt sind“, sagt Özyigit. Und es fehlt an so vielem, Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidung. Arbeiten könne niemand, das Geld gehe ihnen aus. Seit Tagen sammeln sie Spenden. Ins Restaurant im Sondershäuser Loh seien schon Menschen gekommen und haben gespendet. In dieser Woche hat sich auch der Werbering gemeldet. In dem Verein von Sondershäuser Gewerbetreibenden ist der Restaurantbesitzer seit Jahren Mitglied. Über das Vereinskonto soll jetzt Geld gesammelt werden. „Mit unseren Kontakten und einer größeren Aufmerksamkeit wollen wir auch einen Beitrag leisten“, sagt Werbering-Vorsitzender Olaf Schade.

Informationen soll es in Kürze auf der Internetseite des Werberings geben: https://werbering-sondershausen.de/. Spenden mit dem Hinweis Erdbebenhilfe nimmt der Werbering entgegen IBAN: DE 0782 0550 0031 0001 5770