Sondershausen: Wichtelwerkstatt im Advent

Kreativ wird es in der Wichtelwerkstatt im Sondershäuser Just.

Sondershausen. Im Sondershäuser „Just“ kann in der kommenden Zeit wieder immer freitags gebastelt werden.

Das Team vom Jugend- und Schülertreff „Just“ lädt nach Angaben des Kreisjugendringes in der Adventszeit vom 25. November bis 16. Dezember wieder jeden Freitag in die Weihnachts-Wichtelwerkstatt in der Sondershäuser Ferdinand-Schlufter-Straße 48 ein. Dort können Teelichter, Weihnachtsmarmelade, Badekugeln, Weihnachtsbaumschmuck und Weihnachtskarten als Deko-Artikel für zu Hause oder Geschenke für die Familie und Freunde gestaltet werden. Nach jeder Kreativstunde, die jeweils um 15 Uhr startet, gibt es warme winterliche Getränke und eine süße Überraschung. Um Anmeldung unter Tel.: 03632/ 782 637 oder 0162/ 1899520 oder per E-Mail an just@kjr-kyffhaeuserkreis.de wird gebeten. Das Angebot ist kostenfrei.